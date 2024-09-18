"Как они выросли!": Галкин показал детей в день их рождения
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Известный юморист, телеведущий и актер Максим Галкин показал в соцсети фотографии подросших детей в день их рождения - Гарри и Лизе исполнилось 11 лет, передает NUR.KZ.
Гарри и Лиза отмечают день рождения сегодня, 18 сентября. Максим разместил их свежие фото в своем блоге. Дети запечатлелись в комнате, украшенной разноцветными воздушными шарами.
"11", - лаконично подписал он, добавив смайлик в виде красного сердечка.
"Какие красивые дети от красивых родителей", "Лиза похожа на Аллу, а Гарик на вас", "У прекрасных родителей - прекрасные дети. Всего самого наилучшего им", "Как две маленькие копии мамы и папы, пусть все будет хорошо у них", "Как они выросли!", "Какие классные ребята", - поздравили близнецов подписчики в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162770-kak-oni-vyrosli-galkin-pokazal-detey-v-den-ih-rozhdeniya/