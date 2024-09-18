"Как они выросли!": Галкин показал детей в день их рождения

Известный юморист, телеведущий и актер Максим Галкин показал в соцсети фотографии подросших детей в день их рождения - Гарри и Лизе исполнилось 11 лет, передает NUR.KZ.

Гарри и Лиза отмечают день рождения сегодня, 18 сентября. Максим разместил их свежие фото в своем блоге. Дети запечатлелись в комнате, украшенной разноцветными воздушными шарами.

"11", - лаконично подписал он, добавив смайлик в виде красного сердечка.

"Какие красивые дети от красивых родителей", "Лиза похожа на Аллу, а Гарик на вас", "У прекрасных родителей - прекрасные дети. Всего самого наилучшего им", "Как две маленькие копии мамы и папы, пусть все будет хорошо у них", "Как они выросли!", "Какие классные ребята", - поздравили близнецов подписчики в соцсети.