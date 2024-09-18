Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Как они выросли!": Галкин показал детей в день их рождения

Опубликовано:

Максим Галкин и Алла Пугачева позируют в Латвии
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Известный юморист, телеведущий и актер Максим Галкин показал в соцсети фотографии подросших детей в день их рождения - Гарри и Лизе исполнилось 11 лет, передает NUR.KZ.

Гарри и Лиза отмечают день рождения сегодня, 18 сентября. Максим разместил их свежие фото в своем блоге. Дети запечатлелись в комнате, украшенной разноцветными воздушными шарами.

"11", - лаконично подписал он, добавив смайлик в виде красного сердечка.

"Какие красивые дети от красивых родителей", "Лиза похожа на Аллу, а Гарик на вас", "У прекрасных родителей - прекрасные дети. Всего самого наилучшего им", "Как две маленькие копии мамы и папы, пусть все будет хорошо у них", "Как они выросли!", "Какие классные ребята", - поздравили близнецов подписчики в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2162770-kak-oni-vyrosli-galkin-pokazal-detey-v-den-ih-rozhdeniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie