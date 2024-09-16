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"Суперкелинка": Майя Бекбаева показала себя "в ауле за работой" (видео)

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер продемонстрировала себя с другой стороны - по просьбе одного из подписчиков Майя Бекбаева показала "келинскую" сторону своей жизни, передает NUR.KZ.

Под одним из видео, на котором Бекбаева красовалась в вечернем образе, она получила комментарий, в котором пользователь Сети выразил желание увидеть Майю "в ауле за работой". Теледива исполнила пожелание подписчика и показала, как моет посуду в тазе, сидя на полу у круглого стола, а после чего делает традиционный поклон казахской келин.

"Женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир", - подписала видео Бекбаева.

"Майя - суперкелинка! Самая умная, красивая и лучшая", "Как всегда, на высоте", "Вы даже в ауле в платке и халате выглядите как звезда", - написали фанаты.

Недавно Бекбаева показывала редкие фото с братом и семьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161950-superkelinka-mayya-bekbaeva-pokazala-sebya-v-aule-za-rabotoy-video/

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