"Суперкелинка": Майя Бекбаева показала себя "в ауле за работой" (видео)

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер продемонстрировала себя с другой стороны - по просьбе одного из подписчиков Майя Бекбаева показала "келинскую" сторону своей жизни, передает NUR.KZ.

Под одним из видео, на котором Бекбаева красовалась в вечернем образе, она получила комментарий, в котором пользователь Сети выразил желание увидеть Майю "в ауле за работой". Теледива исполнила пожелание подписчика и показала, как моет посуду в тазе, сидя на полу у круглого стола, а после чего делает традиционный поклон казахской келин.

"Женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир", - подписала видео Бекбаева.

"Майя - суперкелинка! Самая умная, красивая и лучшая", "Как всегда, на высоте", "Вы даже в ауле в платке и халате выглядите как звезда", - написали фанаты.

Недавно Бекбаева показывала редкие фото с братом и семьей.