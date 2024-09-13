Динара Сатжан запечатлелась со своим 87-летним дедушкой, приехавшим на Игры кочевников
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Известная казахстанская телеведущая поделилась фотографией со своим дедушкой. Динара Сатжан рассказала, что пожилой мужчина специально приехал в Астану на Игры кочевников, передает NUR.KZ.
По словам телеведущей, ее 87-летний дедушка приехал в Астану из Жанаарки, чтобы своими глазами увидеть состязания по кочевым видам спорта и культурные мероприятия.
"Каждый день, как на работу, Аташка ходит в этноаул и на сами соревнования. Сегодня последний день. Наши братья-кыргызы придумали очень крутой глобальный спортивный проект, где вместо привычных нам видов спорта - колоритные кокпар, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, конная стрельба из лука. Изобретатели игр - наши предки и предки всех кочевых народов", - написала Сатжан в соцсети.
В июне Динара Сатжан уже показывала дедушку подписчикам своего блога - она публично поздравляла его с днем рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2161158-dinara-satzhan-zapechatlelas-so-svoim-87-letnim-dedushkoy-priehavshim-na-igry-kochevnikov/