Динара Сатжан запечатлелась со своим 87-летним дедушкой, приехавшим на Игры кочевников

Известная казахстанская телеведущая поделилась фотографией со своим дедушкой. Динара Сатжан рассказала, что пожилой мужчина специально приехал в Астану на Игры кочевников, передает NUR.KZ.

По словам телеведущей, ее 87-летний дедушка приехал в Астану из Жанаарки, чтобы своими глазами увидеть состязания по кочевым видам спорта и культурные мероприятия.

"Каждый день, как на работу, Аташка ходит в этноаул и на сами соревнования. Сегодня последний день. Наши братья-кыргызы придумали очень крутой глобальный спортивный проект, где вместо привычных нам видов спорта - колоритные кокпар, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, конная стрельба из лука. Изобретатели игр - наши предки и предки всех кочевых народов", - написала Сатжан в соцсети.

В июне Динара Сатжан уже показывала дедушку подписчикам своего блога - она публично поздравляла его с днем рождения.