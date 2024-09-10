"Поняла, что такое настоящее счастье": Ерке Есмахан сделала признание в Сети

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан сделала признание в соцсети - артистка рассказала, что значит для нее быть счастливой. Фанаты поддержали ее, передает NUR.KZ.

Певица отметила, что семейное счастье для нее превыше всего.

"Одно время я много работала, часто летала, не отставала от мероприятий, блистала и находилась в центре внимания, думала, что я красавица и это мое счастье.

А теперь я вовсе не выхожу из дома, ни с кем не соревнуюсь, и я, кажется, поняла, что такое настоящее счастье. Настоящее счастье - это внутреннее спокойствие. Слава Богу", - сделала признание Ерке.

"Некоторые выходят замуж, рожают детей и выглядят измученными, быстро стареют. Ерке выглядит очень молодо, как сестра для своих детей", "Если в душе мир, то и кругом все хорошо", "Как прекрасно, когда ты понял, что такое счастье и можешь об этом рассказать", - написали ей комментаторы в Сети.

Мы также писали, что в дом к Ерке и RaiM пожаловал "незваный гость" и переполошил домочадцев.