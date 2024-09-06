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В дом к Ерке и RaiM пожаловал "незваный гость" и переполошил домочадцев (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала подписчикам в Instagram о "незваном госте" - артистка показала на видео, кто залез к ним в дом и удивил своим визитом ее домочадцев, передает NUR.KZ.

Судя по голосам за кадром, вся семья Ерке была в сборе, когда они заметили крылатого "гостя".

"Домой залетел воробей. Как это случилось? Впервые такое вижу, чтобы домой залетел. Что это за знак такой? Что это значит? Жан, что будем с ним делать? Тотенай, давай его накормим (обращается к младшему сыну - прим. ред.). Пойдешь с нами кушать?" - спросила Ерке у птички.

"Может, он согреется и улетит сам?" - говорит Муслим, старший сын Ерке.

Однако супруг Ерке RaiM решил поймать воробья, который долгое время тщетно пытался найти выход, чтобы выпустить пернатого. Уже держа воробья в руках, артист показал его маленькому сынишке.

"Смотри, какой красивый воробушек. Какие глазки у него красивые. А теперь давай его выпустим", - сказал артист.

"Будь счастлив, воробушек!" - крикнула во след улетающему гостю Ерке.

Мы также писали, что Ерке Есмахан и RaiM с детьми попозировали на камеру и очаровали Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158332-v-dom-k-erke-i-raim-pozhaloval-nezvanyy-gost-i-perepoloshil-domochadcev-video/

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