"Не хватает разговоров с ней": Давлетяров поделился редкими кадрами с покойной матерью

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров решил напомнить подписчикам своего блога в Instagram о том, как важно ценить родителей - он показал архивные кадры с покойной матерью, передает NUR.KZ.

Давлетяров признал, что занимаясь работой, не всегда мог послушать житейские рассказы матери. Теперь, когда она ушла из жизни, ему их не хватает.

"Понимаю, как много дел и забот у каждого из нас. Но прошу вас, никогда не забывайте о тех, кто подарил вам жизнь. Поверьте, потом вы будете вспоминать не о том, сколько проектов вы закрыли, а о том, как из-за суеты отказались от общения с самыми родными людьми. И когда их не станет рядом, это будет невосполнимой потерей", - написал медиаменеджер.

"Работа, звонки, дела - все это будет всегда. А вот время, отведенное на разговоры с родителями, увы, ограничено. И мы никогда не знаем, когда оно закончится. Только они искренне интересуются, как у нас дела, что мы ели, как спали. Мы часто не ценим этого, пока они рядом. А когда их не станет, останется лишь горькое сожаление.

Проводите с родителями как можно больше времени. Пусть они чувствуют вашу любовь и заботу", - заключил Давлетяров.

Накануне мы писали, что 54-летний медиаменеджер прокатился в лесу на велосипеде.