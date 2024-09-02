"Я раньше любви такой не знала": Макпал Исабекова о материнском счастье
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова высказалась в Instagram о материнском счастье. Артистка заявила, что никогда раньше не знала такой любви, передает NUR.KZ.
Макпал Исабекова разместила фото сына в ленте и призналась, что материнство изменило ее.
"Я раньше любви такой не знала. С появлением детей женщина меняется бесповоротно, навсегда, готова она к этому или нет, это неизбежно произойдет. Природа наша такая.
С появлением детей разблокируются твои самые неожиданные качества, да такие, которые ты даже не знала, что в тебе есть", - написала певица.
Подписчицы согласились с артисткой и написали о том, что изменилось в их жизни с появлением малышей.
Напомним, в июле Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156232-ya-ranshe-lyubvi-takoy-ne-znala-makpal-isabekova-o-materinskom-schaste/