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Эзотерика

"Я раньше любви такой не знала": Макпал Исабекова о материнском счастье

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова высказалась в Instagram о материнском счастье. Артистка заявила, что никогда раньше не знала такой любви, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова разместила фото сына в ленте и призналась, что материнство изменило ее.

"Я раньше любви такой не знала. С появлением детей женщина меняется бесповоротно, навсегда, готова она к этому или нет, это неизбежно произойдет. Природа наша такая.

С появлением детей разблокируются твои самые неожиданные качества, да такие, которые ты даже не знала, что в тебе есть", - написала певица.

Подписчицы согласились с артисткой и написали о том, что изменилось в их жизни с появлением малышей.

Напомним, в июле Макпал Исабекова стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2156232-ya-ranshe-lyubvi-takoy-ne-znala-makpal-isabekova-o-materinskom-schaste/

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