"Стилизация - до носков малыша": Ерке Есмахан и RaiM попозировали всей семьей и очаровали Казнет

Семейство казахстанских исполнителей Ерке Есмахан и RaiM провели очередную фотосессию с детьми Муслимом и Исламом в осеннем стиле - снимки восхитили пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

"Глядя на нашу семью, можно почувствовать, как летит время. Мы будто поженились только вчера. А уже сегодня мы стоим перед вами вчетвером. Большое спасибо Всевышнему

Успешного учебного года. Пусть наши дети оправдают наши ожидания и порадуют нас своими достижениями", - подписала публикацию Есмахан.

"Молодец, Ерке, светишься. Жизнь - это борьба, которую ты выиграла. Твои родители правильно молились", "Стилизация - вплоть до носков малыша", "Муслим выглядит как младший брат, а не как сын. Красивая пара, стильный Ислам, счастливая семейка", "Будьте счастливы и всегда будьте вместе", - написали восхищенные поклонники Ерке и RaiM.

Несколько дней назад Ерке Есмахан делилась другими семейными фото.