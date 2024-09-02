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"Стилизация - до носков малыша": Ерке Есмахан и RaiM попозировали всей семьей и очаровали Казнет

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Ерке Есмахан и RaiM с семьей
Ерке Есмахан и RaiM с семьей. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Семейство казахстанских исполнителей Ерке Есмахан и RaiM провели очередную фотосессию с детьми Муслимом и Исламом в осеннем стиле - снимки восхитили пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

"Глядя на нашу семью, можно почувствовать, как летит время. Мы будто поженились только вчера. А уже сегодня мы стоим перед вами вчетвером. Большое спасибо Всевышнему

Успешного учебного года. Пусть наши дети оправдают наши ожидания и порадуют нас своими достижениями", - подписала публикацию Есмахан.

"Молодец, Ерке, светишься. Жизнь - это борьба, которую ты выиграла. Твои родители правильно молились", "Стилизация - вплоть до носков малыша", "Муслим выглядит как младший брат, а не как сын. Красивая пара, стильный Ислам, счастливая семейка", "Будьте счастливы и всегда будьте вместе", - написали восхищенные поклонники Ерке и RaiM.

Несколько дней назад Ерке Есмахан делилась другими семейными фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2155795-stilizaciya-do-noskov-malysha-erke-esmahan-i-raim-popozirovali-vsey-semey-i-ocharovali-kaznet/

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