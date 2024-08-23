Гульзира Айдарбекова позабавила Казнет видео с младшими келин

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса разыграла смешную сценку со своими келин - женами сыновей Зангара и Аяна. Пользователи Казнета оценили юмор семейства, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова опубликовала забавное видео в своем Instagram-аккаунте, снятое под популярный звук. По сценарию, одна из келин жалуется на другую, говоря, что та якобы ничего не делает по дому без ее указаний. Мать братьев Нуртас все это время грозно смотрела на младшую невестку.

Айдарбекова, однако, подчеркнула, что это - всего лишь юмор.

"Пусть снохи живут дружно между собой", - гласит подпись к ролику.

"Побольше таких видео", "И ене, и келин - молодцы", "Пусть и у меня будет такая же келин", "Вы такие красивые", - написали пользователи Сети.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала, как отдохнула в Париже.