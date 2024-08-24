"Ты за гранью красоты": экс-"ангел" Victoria's Secret очаровала фанатов в купальнике с вырезами

Бывший "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс порадовала поклонников порцией новых эстетических снимков. Девушка опубликовала фото в соцсетях, передает NUR.KZ.

Американская модель и экс-"ангел" Жасмин Тукс попозировала в белоснежном купальнике с откровенными вырезами - аутфит подчеркивал безупречную фигуру девушки.

Фото Тукс выложила в Instagram-профиль, на который подписаны 7,4 млн человек.

"Очень красивая", "Богиня", "Ты за гранью красоты", "Самая красивая женщина", "Королева", - пишут в комментариях поклонники.

На сайте IMDb говорится, что Жасмин Даниэль Тукс родилась 1 февраля 1991 года в Хантингтон-Бич, штат Калифорния. В модельном бизнесе с 15 лет.

Наиболее известна как "ангел" Victoria's Secret (была с 2015 года). На неделе моды в Нью-Йорке в 2011 году вошла в десятку лучших новых моделей.