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"Ты за гранью красоты": экс-"ангел" Victoria's Secret очаровала фанатов в купальнике с вырезами

Опубликовано:

Жасмин Тукс
Жасмин Тукс. Фото: instagram.com/jastookes

Бывший "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс порадовала поклонников порцией новых эстетических снимков. Девушка опубликовала фото в соцсетях, передает NUR.KZ.

Американская модель и экс-"ангел" Жасмин Тукс попозировала в белоснежном купальнике с откровенными вырезами - аутфит подчеркивал безупречную фигуру девушки.

Фото Тукс выложила в Instagram-профиль, на который подписаны 7,4 млн человек.

"Очень красивая", "Богиня", "Ты за гранью красоты", "Самая красивая женщина", "Королева", - пишут в комментариях поклонники.

На сайте IMDb говорится, что Жасмин Даниэль Тукс родилась 1 февраля 1991 года в Хантингтон-Бич, штат Калифорния. В модельном бизнесе с 15 лет.

Наиболее известна как "ангел" Victoria's Secret (была с 2015 года). На неделе моды в Нью-Йорке в 2011 году вошла в десятку лучших новых моделей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152158-ty-za-granyu-krasoty-eks-angel-victoria-s-secret-ocharovala-fanatov-v-kupalnike-s-vyrezami/

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