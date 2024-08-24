"Ты за гранью красоты": экс-"ангел" Victoria's Secret очаровала фанатов в купальнике с вырезами
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Бывший "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс порадовала поклонников порцией новых эстетических снимков. Девушка опубликовала фото в соцсетях, передает NUR.KZ.
Американская модель и экс-"ангел" Жасмин Тукс попозировала в белоснежном купальнике с откровенными вырезами - аутфит подчеркивал безупречную фигуру девушки.
Фото Тукс выложила в Instagram-профиль, на который подписаны 7,4 млн человек.
"Очень красивая", "Богиня", "Ты за гранью красоты", "Самая красивая женщина", "Королева", - пишут в комментариях поклонники.
На сайте IMDb говорится, что Жасмин Даниэль Тукс родилась 1 февраля 1991 года в Хантингтон-Бич, штат Калифорния. В модельном бизнесе с 15 лет.
Наиболее известна как "ангел" Victoria's Secret (была с 2015 года). На неделе моды в Нью-Йорке в 2011 году вошла в десятку лучших новых моделей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152158-ty-za-granyu-krasoty-eks-angel-victoria-s-secret-ocharovala-fanatov-v-kupalnike-s-vyrezami/