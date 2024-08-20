Шерхан Пирназаров устроил яркую фотосессию с дочерью ко дню ее рождения

Казахстанский актер Шерхан Пирназаров посвятил трогательные строки дочери в день ее рождения и показал фото с маленькой именинницей в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Рауза", фильмов "НВП агай", "Сакура. Иц май лайф", "Джохан", "Три" посвятил трогательный пост дочери в день ее рождения.

Он также разместил фото с именинницей в своем блоге. Для фотосета отец и дочь выбрали наряды в одних тонах, украшением стали воздушные шары синего цвета.

"Дорогая доченька. Поздравляю тебя с 5-летием. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена радостью, любовью, счастьем. Твой звонкий смех и твое золотое сердечко всегда нам дарит теплоту и вдохновение.

Пусть все твои мечты исполняются, а будущее будет светлым. Желаю, чтобы в твоей жизни было лишь добро и радость. Мы любим тебя безмерно", - написал счастливый папа.

"Как она на вас похожа", "С днем рождения принцессу", "Красивая девочка. С днем рождения!", "Какой же вы красавчик, Шерхан, счастья вам и вашей семье", - отметили пользователи соцсети.