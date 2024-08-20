Гульзира Айдарбекова показала, как отдохнула в Париже (видео)

Продюсер и мама отечественного певца Кайрата Нуртаса показала, как отдохнула во Франции. Видео Гульзира Айдарбекова разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала захватывающие кадры из Швейцарии. Теперь же на ее страничке - видео из Парижа.

"Пусть останется на память о Париже. Те подписчики, кто там не был, не жалейте "лайков", пусть и вам удастся туда съездить. Пусть оправдают все ваши надежды дети", - написала Гульзира Айдарбекова.

Мама Кайрата Нуртаса попозировала у Эйфелевой башни, прогулялась по магазинам брендовой одежды, побывала в роскошном парижском ресторане. Подписчики восхитились увиденным.

"Гульзира, ты молодец! С чистой совестью можешь говорить: "Я сделала это!". Завидую белой завистью! Благодарю за частичку Парижа!", "Классные места", "Прекрасная жена, мама, свекровь, бабушка", - написали комментаторы.