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Гульзира Айдарбекова показала, как отдохнула в Париже (видео)

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер и мама отечественного певца Кайрата Нуртаса показала, как отдохнула во Франции. Видео Гульзира Айдарбекова разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Недавно Гульзира Айдарбекова показала захватывающие кадры из Швейцарии. Теперь же на ее страничке - видео из Парижа.

"Пусть останется на память о Париже. Те подписчики, кто там не был, не жалейте "лайков", пусть и вам удастся туда съездить. Пусть оправдают все ваши надежды дети", - написала Гульзира Айдарбекова.

Мама Кайрата Нуртаса попозировала у Эйфелевой башни, прогулялась по магазинам брендовой одежды, побывала в роскошном парижском ресторане. Подписчики восхитились увиденным.

"Гульзира, ты молодец! С чистой совестью можешь говорить: "Я сделала это!". Завидую белой завистью! Благодарю за частичку Парижа!", "Классные места", "Прекрасная жена, мама, свекровь, бабушка", - написали комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150914-gulzira-aydarbekova-pokazala-kak-otdohnula-v-parizhe-video/

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