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Гульзира Айдарбекова показала захватывающие кадры из Швейцарии (видео)

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Кадр из видео: instagram.com/gulziraaidarbekova

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса продолжает свое путешествие по Европе - после Италии Гульзира Айдарбекова отправилась в Швейцарию и показала захватывающие кадры в соцсети, передает NUR.KZ.

Швейцария стала следующей точкой на карте путешествий матери Кайрата Нуртаса - она показала невероятной красоты виды со смотровых площадок, прогулялась по улочкам и лугам и даже не побоялась вылезти из окна поезда и помахать рукой на камеру.

"Весь мир - рассвет и закат, страны и деревни, океаны и моря, встречи и расставания - в твоем сердце... Пусть останется на память о Швейцарии! Пусть Бог позволит моим читателям путешествовать по миру", - пожелала Айдарбекова.

Во время путешествия по Италии Гульзира Айдарбекова станцевала с местными посреди улицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149887-gulzira-aydarbekova-pokazala-zahvatyvayushchie-kadry-iz-shveycarii-video/

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