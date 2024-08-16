Гульзира Айдарбекова показала захватывающие кадры из Швейцарии (видео)

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса продолжает свое путешествие по Европе - после Италии Гульзира Айдарбекова отправилась в Швейцарию и показала захватывающие кадры в соцсети, передает NUR.KZ.

Швейцария стала следующей точкой на карте путешествий матери Кайрата Нуртаса - она показала невероятной красоты виды со смотровых площадок, прогулялась по улочкам и лугам и даже не побоялась вылезти из окна поезда и помахать рукой на камеру.

"Весь мир - рассвет и закат, страны и деревни, океаны и моря, встречи и расставания - в твоем сердце... Пусть останется на память о Швейцарии! Пусть Бог позволит моим читателям путешествовать по миру", - пожелала Айдарбекова.

Во время путешествия по Италии Гульзира Айдарбекова станцевала с местными посреди улицы.