Отдыхающая в Италии Гульзира Айдарбекова станцевала с местными посреди улицы (видео)

Мать Кайрата Нуртаса улетела в Милан - Гульзира Айдарбекова показала, как проходит ее итальянский отдых. 56-летняя продюсер присоединилась к уличным танцорам, передает NUR.KZ.

В видео, опубликованное в Instagram, Айдарбекова постаралась уместить самые яркие моменты своего пребывания в Милане - мать Кайрата Нуртаса запечатлелась на фоне местных достопримечательностей, прошлась по бутикам и накупила себе вещей, а также попробовала изыски итальянской кухни.

Кроме этого, Гульзира присоединилась к уличным танцорам в костюмах и, нисколько не отставая от них, выдала несколько изящных па.

"Италия славится своей модой и вкусной пиццей и имеет глубокую историю. Пусть останется на память о поездке в Милан! Пусть Всевышний даст и моим читателям возможность побывать здесь и во всем мире", - подписала ролик продюсер.

Недавно Гульзира Айдарбекова почтила память ушедшего из жизни отца - она опубликовала совместные фотографии из своего детства.