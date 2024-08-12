"Я не идеальная, я интересная": Ерке рассказала, почему в нее влюбился RaiM
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Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы своих подписчиков и дала совет девушкам. Артистка считает, что нельзя быть идеальной и послушной, передает NUR.KZ.
"Ты идеальная", - заявили Ерке в соцсети.
"Я не идеальная, я интересная! Открою один секрет - мой муж влюбился в меня, потому что я не была идеальной. Девочки, избегайте того, чтобы быть идеальной, послушной или всегда жертвой", - отметила Ерке.
Поклонники также пожаловались, что соскучились по прежней Ерке. Они заверили, что певица сильно изменилась, выйдя замуж.
"Если бы ходила по-старому, я бы стояла на месте. Сейчас же у меня семья, дети. Для меня женское и материнское счастье - это самое большое богатство. Спасибо Аллаху. Жизнь переменчива", - призналась артистка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147874-ya-ne-idealnaya-ya-interesnaya-erke-rasskazala-pochemu-v-nee-vlyubilsya-raim/