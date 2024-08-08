Гульзира Айдарбекова вспомнила умершего отца и показала редкие фото из детства

Отец Гульзиры Айдарбековой ушел из жизни в этот день 42 года назад - мать и продюсер Кайрата Нуртаса вспомнила его, выложив архивные семейные фото из детства, передает NUR.KZ.

"Сегодня день, когда ушел из жизни мой отец - Усен Дарибайулы. Он воспитывал меня свободно, с большой верой в то, что я добьюсь поставленной Богом цели. Я очень тебя люблю", - написала Айдарбекова, опубликовав черно-белые фото в Instagram-сторис.

Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скрин: instagram.com/gulziraaidarbekova

Несмотря на то, что с момента кончины отца продюсера прошло более сорока лет, она по сей день помнит его последние слова.

"Перед тем, как уйти на тот свет, он позвал маму и сказал: "Мне многие должны, но у меня ни перед кем долгов нет". В моих ушах до сих пор стоят его слова о том, что он простил все долги", - вспомнила мать Кайрата Нуртаса.

Недавно Гульзире Айдарбековой пришлось отвечать на обвинения фанатов популярного певца.