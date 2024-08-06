"Интеллигентная, с правильными ценностями": Мадлен показала редкое фото матери в день ее рождения
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Автор популярного блога в Instagram Мадинахон Мамадалиева, известная под псевдонимом Мадлен, публично поздравила свою мать с днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.
Мама Мадлен празднует свой день рождения - в честь этого блогерша показала ее своей двухмиллионной аудитории в соцсети. На фото женщина была в длинном светлом платье, а на ее голове был платок. Инстадива публично призналась в любви своей матери.
"У этой шикарной женщины сегодня день рождения. Спасибо тебе, мама, что именно ты - моя мама! Такая интеллигентная, умная, воспитанная и с правильными ценностями", - написала Мамадалиева в Instagram-сторис.
Также Мадлен опубликовала совместное фото с мамой и дала ей обещание.
"Обещаю возить тебя на Мальдивы каждый год", - сказала блогерша.
Сама Мадлен недавно покрасовалась в бикини в Каннах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145214-intelligentnaya-s-pravilnymi-cennostyami-madlen-pokazala-redkoe-foto-materi-v-den-ee-rozhdeniya/