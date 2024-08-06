"Интеллигентная, с правильными ценностями": Мадлен показала редкое фото матери в день ее рождения

Автор популярного блога в Instagram Мадинахон Мамадалиева, известная под псевдонимом Мадлен, публично поздравила свою мать с днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.

Мама Мадлен празднует свой день рождения - в честь этого блогерша показала ее своей двухмиллионной аудитории в соцсети. На фото женщина была в длинном светлом платье, а на ее голове был платок. Инстадива публично призналась в любви своей матери.

"У этой шикарной женщины сегодня день рождения. Спасибо тебе, мама, что именно ты - моя мама! Такая интеллигентная, умная, воспитанная и с правильными ценностями", - написала Мамадалиева в Instagram-сторис.

Также Мадлен опубликовала совместное фото с мамой и дала ей обещание.

"Обещаю возить тебя на Мальдивы каждый год", - сказала блогерша.

Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Сама Мадлен недавно покрасовалась в бикини в Каннах.