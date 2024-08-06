Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Интеллигентная, с правильными ценностями": Мадлен показала редкое фото матери в день ее рождения

Опубликовано:

Мадлен и ее мать
Мадлен и ее мать. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного блога в Instagram Мадинахон Мамадалиева, известная под псевдонимом Мадлен, публично поздравила свою мать с днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.

Мама Мадлен празднует свой день рождения - в честь этого блогерша показала ее своей двухмиллионной аудитории в соцсети. На фото женщина была в длинном светлом платье, а на ее голове был платок. Инстадива публично призналась в любви своей матери.

"У этой шикарной женщины сегодня день рождения. Спасибо тебе, мама, что именно ты - моя мама! Такая интеллигентная, умная, воспитанная и с правильными ценностями", - написала Мамадалиева в Instagram-сторис.

Также Мадлен опубликовала совместное фото с мамой и дала ей обещание.

"Обещаю возить тебя на Мальдивы каждый год", - сказала блогерша.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Сама Мадлен недавно покрасовалась в бикини в Каннах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145214-intelligentnaya-s-pravilnymi-cennostyami-madlen-pokazala-redkoe-foto-materi-v-den-ee-rozhdeniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie