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"Никуда не спешит, никуда не опаздывает": Ерке Есмахан показала милое видео с маленьким сыном

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, отдыхающая с семьей в Турции, радует поклонников новыми фото и видео из Кемера. На этот раз артистка показала маленького сына, передает NUR.KZ.

Маленький Ислам, сидящий на траве, вызвал умиление у фанатов. За кадром слышен голос его отца RaiM, который своими действиями вызывает смех малыша.

"Маленький человек, наслаждающийся жизнью. Никуда не спешит, никуда не опаздывает. Отдыхает и всем доволен", - отметила Ерке.

Индира Едильбаева, Асель Калиева, Наzима, Асель Садвакасова, Бахыт Шадаева, Нурболат Абдуллин и другие представители отечественного шоу-бизнеса оставили свои теплые комментарии. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"Турки, которые видят Ислама, просто счастливые люди, мы видим только его ножки и довольствуемся этим", "Хочу такого же Исламчика, у меня 4 дочери", "Какой сладкий смех", "Он родился по большой любви", "На зеленой травке сидит маленький ангелочек. Пусть Ислам будет счастлив и здоров рядом со своими близкими", - пишут под постом пользователи Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145064-nikuda-ne-speshit-nikuda-ne-opazdyvaet-erke-esmahan-pokazala-miloe-video-s-malenkim-synom/

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