"Никуда не спешит, никуда не опаздывает": Ерке Есмахан показала милое видео с маленьким сыном

Казахстанская певица Ерке Есмахан, отдыхающая с семьей в Турции, радует поклонников новыми фото и видео из Кемера. На этот раз артистка показала маленького сына, передает NUR.KZ.

Маленький Ислам, сидящий на траве, вызвал умиление у фанатов. За кадром слышен голос его отца RaiM, который своими действиями вызывает смех малыша.

"Маленький человек, наслаждающийся жизнью. Никуда не спешит, никуда не опаздывает. Отдыхает и всем доволен", - отметила Ерке.

Индира Едильбаева, Асель Калиева, Наzима, Асель Садвакасова, Бахыт Шадаева, Нурболат Абдуллин и другие представители отечественного шоу-бизнеса оставили свои теплые комментарии. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"Турки, которые видят Ислама, просто счастливые люди, мы видим только его ножки и довольствуемся этим", "Хочу такого же Исламчика, у меня 4 дочери", "Какой сладкий смех", "Он родился по большой любви", "На зеленой травке сидит маленький ангелочек. Пусть Ислам будет счастлив и здоров рядом со своими близкими", - пишут под постом пользователи Сети.