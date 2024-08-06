"Все подумали, что это я родила": Айсауле Бакытбек высказалась о появлении на свет младшей сестры

Блогер Айсауле Бакытбек поблагодарила пользователей соцсети за поздравления в связи с рождением младшей сестры и попыталась развеять сомнения некоторых людей по поводу рождения девочки, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что 50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь. Старшая дочь продюсера Айсауле, которая находится в "интересном" положении, прокомментировала рождение сестренки.

"Я еще не родила, почему-то все подумали, что я родила, это не наша доча, это доча мамы и дяди Турсена!" - пояснила автор и ведущая подкаста Syrlasu.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Сама же Баян Алагузова активно делится фото малышки в сторис. Она также показала фото старших дочерей и заявила, что все ее девочки - красавицы.

"Мои красотки Айсауле и Айару. Красивые все-таки у меня дети. Младшенькая тоже хорошенькая получилась", - заявила счастливая мама.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy