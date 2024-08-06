"Все подумали, что это я родила": Айсауле Бакытбек высказалась о появлении на свет младшей сестры
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Блогер Айсауле Бакытбек поблагодарила пользователей соцсети за поздравления в связи с рождением младшей сестры и попыталась развеять сомнения некоторых людей по поводу рождения девочки, передает NUR.KZ.
Накануне стало известно, что 50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь. Старшая дочь продюсера Айсауле, которая находится в "интересном" положении, прокомментировала рождение сестренки.
"Я еще не родила, почему-то все подумали, что я родила, это не наша доча, это доча мамы и дяди Турсена!" - пояснила автор и ведущая подкаста Syrlasu.
Сама же Баян Алагузова активно делится фото малышки в сторис. Она также показала фото старших дочерей и заявила, что все ее девочки - красавицы.
"Мои красотки Айсауле и Айару. Красивые все-таки у меня дети. Младшенькая тоже хорошенькая получилась", - заявила счастливая мама.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145006-vse-podumali-chto-eto-ya-rodila-aysaule-bakytbek-vyskazalas-o-poyavlenii-na-svet-mladshey-sestry/