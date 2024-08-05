Майя Бекбаева поделилась "лайфхаком" от ревности
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Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала забавный ролик в соцсети - в юмористической форме она рассказала, почему не ревнует мужа, передает NUR.KZ.
Бекбаева поделилась своим "лайфхаком" от ревности - видео танцующей телеведущей с острыми комментариями появилось в ее Instagram-аккаунте и вызвало бурную реакцию в Казнете.
"Я не ревную своего мужа, потому что когда мы гуляем вместе, все девушки смотрят на меня", - с улыбкой заявила Майя.
Юмор теледивы оценили подписчики ее блога.
"Я тоже смотрю на тебя", "Муж у Вас - красавчик", "Вы - олицетворение красоты", "У Вас интересный муж, зря не ревнуете", "Я бы тоже на Вас и смотрела бы", "Я ожидала что-то другое услышать! Вы - классная", - написали пользователи Сети в комментариях под публикацией.
Недавно Майя Бекбаева покрасовалась в платке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2144737-mayya-bekbaeva-podelilas-layfhakom-ot-revnosti/