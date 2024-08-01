"Вундеркиндом растет": полуторагодовалый сын Али Окапова изучил флаги нескольких стран (видео)

Зейн, маленький сын Али Окапова и Акерке Буркитбай, продолжает изучать страны мира - полуторагодовалый малыш правильно указал на несколько флагов, передает NUR.KZ.

Фотообои с картой мира и флагами государств явно полюбились полуторагодовалому Зейну - его знаменитые родители продолжают рассказывать малышу о разных странах.

Если раньше сын Окапова и Буркитбай находил среди других лишь флаг Казахстана, то сейчас география заметно увеличилась. Кроме знамени нашей страны, Зейн без труда распознал флаги Японии, Кореи, Вьетнама, а также Европейского союза - Али Окапову было достаточно лишь назвать страну или континент.

"Просто огонь", "Вундеркиндом растет", "Молодец, Зейн! Оправдываешь свое имя", "Малыш! Обожаю это видео", "Какой умный", - написали восхищенные пользователи Казнета.