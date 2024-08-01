Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вундеркиндом растет": полуторагодовалый сын Али Окапова изучил флаги нескольких стран (видео)

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Зейн, маленький сын Али Окапова и Акерке Буркитбай, продолжает изучать страны мира - полуторагодовалый малыш правильно указал на несколько флагов, передает NUR.KZ.

Фотообои с картой мира и флагами государств явно полюбились полуторагодовалому Зейну - его знаменитые родители продолжают рассказывать малышу о разных странах.

Если раньше сын Окапова и Буркитбай находил среди других лишь флаг Казахстана, то сейчас география заметно увеличилась. Кроме знамени нашей страны, Зейн без труда распознал флаги Японии, Кореи, Вьетнама, а также Европейского союза - Али Окапову было достаточно лишь назвать страну или континент.

"Просто огонь", "Вундеркиндом растет", "Молодец, Зейн! Оправдываешь свое имя", "Малыш! Обожаю это видео", "Какой умный", - написали восхищенные пользователи Казнета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142940-vunderkindom-rastet-polutoragodovalyy-syn-ali-okapova-izuchil-flagi-neskolkih-stran-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie