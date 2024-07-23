Айгуль Иманбаева: Одиноким женщинам в нашем обществе порой нет места

Айгуль Иманбаева высказалась об одиноких женщинах, их проблемах и переживаниях. По мнению казахстанской актрисы, им сложно найти свое место в обществе, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева высказала мнение о том, что женщины, оставшиеся одни, часто чувствуют себя уязвленными и ненужными, потому что в обществе мнение о них зачастую негативное.

"На мой взгляд, одиноким женщинам в нашем обществе порой нет места. А все потому, что им приходится бороться за место под солнцем, потому что в противном случае они рискуют остаться ни с чем. Вы заметили, что у нас все чаще женщины говорят: "Я мать-одиночка, воспитываю ребенка без отца, у меня нет возможностей"? Они чувствуют себя уязвленными и ненужными. Я тоже через это прошла - это и мой опыт", - призналась актриса.

Кинозвезда дала совет одиноким женщинам.

"Если вы пойдете на той одна, найдутся замужние женщины, которые будут ревновать вас к своим супругам. Другие же будут думать: "Она что, до сих пор ходит одна?". У многих женщин развиваются комплексы. Я советую прокачивать внутреннюю силу и энергию. Чтобы прочно занять свое место в обществе, вам понадобится стержень. Уверенная женщина сможет обменяться правильной энергией с мужчиной", - заключила Иманбаева.

Недавно Айгуль Иманбаева делилась интересными фактами о себе.