"Уже 14 лет вместе": Аиша станцевала для Беркута в его день рождения (видео)

Казахстанская исполнительница Виктория Жансеитова, более известная под псевдонимом Аиша, тепло поздравила своего супруга - певца Беркута - с днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.

Аиша решила поздравить мужа необычным образом - она станцевала для него на видео, а также добавила в ролик теплые кадры из их семейного архива.

Кроме этого, артистка написала большое поздравление под видео.

"Дорогой мой, любимый мой муж! Уже 14 лет мы вместе встречаем твой день рождения! Мне кажется, что мы уже должны быть достаточно близкими друг другу. И мы действительно с каждым годом становимся ближе, и это здорово! Здорово, что мы стараемся вместе решать сложности, вместе радоваться, мы вообще много что делаем вместе", - написала Жансеитова.

Супруга именинника также поблагодарила его за все и призналась, что учится у него многим вещам.

"Я стала по-настоящему видеть, сколько в тебе красивых качеств, которых нет у меня. Я учусь у тебя быть ответственной, доброй, учусь быть хорошим человеком. И знаешь, я хочу пожелать, чтобы ты с каждым годом становился все лучше, все больше обращался к Богу, чтобы сердце становилось еще больше наполненным любовью! Я всегда с тобой, всегда рядом, всегда поддержу, если нужно, честно скажу. Я тебя очень люблю!" - заключила Аиша.

Сам Беркут поблагодарил жену в комментариях и назвал ее "своей жизнью".

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