"Большинство из нас себя любить не умеет": Майя Бекбаева дала совет казахстанцам

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева порассуждала на тему любви к себе и посоветовала, как абстрагироваться от негатива вокруг, передает NUR.KZ.

Тема любви к себе нынче очень популярная, считает Бекбаева, при этом каждый понимает ее по-своему. Теледива поделилась своим определением.

"Большинство из нас любить себя не умеет, но у каждого своя формула. Для меня любовь к себе - это способность удерживать внутри благостное состояние. Вот ты проснулась, начинаешь свой день. Возникают разные неприятные триггерные ситуации - на работе, в жизни. И когда ты решаешь эти вопросы, но эмоционально в них не вовлекаешься, а сохраняешь нормальное спокойное состояние внутри - вот это любовь к себе", - сказала Майя.

Бекбаева также добавила, что мы окружены большим количеством негативных новостей, но если глобально в жизни все хорошо, близкие живы и здоровы, то нужно фокусироваться на этом и беречь себя.

"Наше внутреннее состояние - источник всего. Сохраняйте свет внутри. Не осуждайте и не обсуждайте никого. Занимайтесь собой и цените, что имеете", - заключила телеведущая.

Недавно Майя Бекбаева с семьей отдыхали в Боровом и делились яркими кадрами в соцсетях.