Звезда мировой оперы Мария Мудряк приехала в родной Павлодар

Оперная дива Мария Мудряк на время вернулась из Италии в Казахстан. Она побывала в родном Павлодаре. Девушка показала свою тренировку на открытом воздухе и красивые виды города, передает NUR.KZ.

В своем Instagram оперная певица опубликовала видео, снятое на центральной набережной Павлодара.

Девушка показала свою прекрасную физическую форму, выполнив несколько сложных упражнений на брусьях.

Поклонники певицы были рады увидеть ее в родном городе и восхитились ее спортивной подготовкой.

"Просто гимнастическая подготовка! Восторг и гордость, что ты наша!", "Если человек талантлив, то он талантлив во всем!", "Вот это спортивная подготовка", - написали комментаторы.

Мария Мудряк - оперная певица, известная практически во всем мире. Родилась в Казахстане, но с 10 лет живет в Италии. Несмотря на это, она не отказывается от казахстанского гражданства. Певица входит в ТОП-10 сопрано мира.

За все время своей карьеры Мария работала со множеством известных дирижеров и режиссеров-постановщиков - Риккардо Мути, Карло Рицци, Даниэлем Ореном, Габриэле Ферро, Лео Нуччи, Кьярой Мути и др.

Напомним, в апреле Мария Мудряк посетила горнолыжный курорт Шымбулак в компании друзей, среди которых можно было заметить актера театра и кино Чингиза Капина.