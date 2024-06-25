"Как в сказке": Беркут и Аиша восхитились красотами области Жетісу (видео)

Казахстанские артисты Беркут и Аиша восхитились красотами области Жетісу, где отдохнули с детьми. Они отметили, что природа здесь похожа на сказку, передает NUR.KZ.

Беркут и Аиша поспешили поделиться, какую красоту им удалось увидеть воочию.

"Вы когда-нибудь видели такое красивое место? Возвращаясь с озера Алаколь, увидели вот такой вот водопад на реке Лепсы. Как в сказке", - отметил Беркут.

На видео певец стоит с женой и двумя детьми возле реки и любуется видом.

"Много красивых мест в Казахстане, только надо ценить", "Это Антоновка, ГРЭС", "Мы видим эту красоту каждый день, мы живем там", "Красивая и счастливая семья", "Жетісу - рай на Земле", "Природа Казахстана такая красивая. Лучше Швейцарии", - отметили пользователи соцсети.