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"Как в сказке": Беркут и Аиша восхитились красотами области Жетісу (видео)

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанские артисты Беркут и Аиша восхитились красотами области Жетісу, где отдохнули с детьми. Они отметили, что природа здесь похожа на сказку, передает NUR.KZ.

Беркут и Аиша поспешили поделиться, какую красоту им удалось увидеть воочию.

"Вы когда-нибудь видели такое красивое место? Возвращаясь с озера Алаколь, увидели вот такой вот водопад на реке Лепсы. Как в сказке", - отметил Беркут.

На видео певец стоит с женой и двумя детьми возле реки и любуется видом.

"Много красивых мест в Казахстане, только надо ценить", "Это Антоновка, ГРЭС", "Мы видим эту красоту каждый день, мы живем там", "Красивая и счастливая семья", "Жетісу - рай на Земле", "Природа Казахстана такая красивая. Лучше Швейцарии", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123766-kak-v-skazke-berkut-i-aisha-voshitilis-krasotami-oblasti-zhet-su-video/

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