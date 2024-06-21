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"Чей это?": Кайрат Нуртас показался с маленьким ребенком на руках (видео)

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас обескуражил пользователей Сети, показав в Instagram маленького ребенка. Поклонники начали гадать, чей это малыш, передает NUR.KZ.

Практически сразу после того, как пользователи Казнета обвинили Нуртаса в том, что он не находится рядом с семьей, пока его жена Жулдыз Абдукаримова лежит в больнице, он показал видео с малышом на руках.

Разъяснять ситуацию Кайрат не стал, поэтому поклонники начали выдвигать разные теории о том, чей это ребенок.

"Теперь ищите, чей это ребенок", "У тебя же уже есть четверо детей", "Как будто своих проблем не хватало, теперь буду думать об увиденном", "Значит, намек Жулдыз на то, что он хочет ребенка", "Пусть потомство у нашей легенды будет большим", "Жулдыз же в больнице, ей не с кем было детей оставить, сестру позвала. В такие моменты отец должен быть с детьми", "Мне кажется, о том, что происходит в семье Кайрата, мы узнаем через его песни", - написали в комментариях подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2121795-chey-eto-kayrat-nurtas-pokazalsya-s-malenkim-rebenkom-na-rukah-video/

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