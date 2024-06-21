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"Не шутите так": заплаканная Байзакова напугала подписчиков (видео)

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Автор популярного блога Айжан Байзакова опубликовала видео, которое заставило ее подписчиков поволноваться - заплаканная инстадива решила пошутить над аудиторией, передает NUR.KZ.

На свежем видео в соцсети любители контента Байзаковой увидели ее в слезах. Ролик сопровождался подписью, которая напугала фолловеров.

"Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... Вырвал мне все волосы. Не дает выйти из дома без него", - написала Айжан.

Однако уже через пару секунд подписчики успокоились - она имела в виду младшего сына.

"Всем желаю, девочки, только такого маленького абьюзера", - подписала ролик блогерша.

"Боже, я думала, про мужа", "Айжан, я чуть инфаркт не получила", "Не шутите так", "Испугалась", "Я сразу поняла, что она про сына, так как я думаю, во-первых, она бы не допустила бы такого отношения к себе, во-вторых, Нурбек кажется не таким: и они любят друг друга", "Нельзя шутить над насилием", "Пусть таких хулиганов будет побольше", - написали фолловеры в комментариях.

Накануне Айжан Байзакова призналась, что не занимается домашними делами, и рассказала, как к этому относится ее супруг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2121648-ne-shutite-tak-zaplakannaya-bayzakova-napugala-podpischikov-video/

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