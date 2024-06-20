Жания Джуринская впервые показала сына и провела обряд "қырқынан шығару" в инфекционной больнице

Казахстанская актриса Жания Джуринская впервые показала фото сына Зейна, который появился на свет в апреле. Обряд "қырқынан шығару" малышу провели в необычном месте, передает NUR.KZ.

Поклонники кинозвезды впервые увидели ее маленького сына - Джуринская показала Зейна на руках у няни в Instagram-сторис.

Сын Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Так совпало, что в день, когда малышу исполнилось 40 дней, они со знаменитой мамой попали в инфекционную больницу. Это не остановило Жанию соблюсти все казахские традиции и провести нужные обряды. Помогли им в этом врачи.

"Сегодня мы заходим в новый этап жизни моего сына. Попросила сама лично, потому что для нас это очень важно. Пусть все плохое останется позади, и мы начнем красивую, яркую, здоровую жизнь моего сына", - рассказала Джуринская.

Маленького Зейна искупали, постригли, а доктора произнесли добрые пожелания.