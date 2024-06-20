Жания Джуринская впервые показала сына и провела обряд "қырқынан шығару" в инфекционной больнице
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Казахстанская актриса Жания Джуринская впервые показала фото сына Зейна, который появился на свет в апреле. Обряд "қырқынан шығару" малышу провели в необычном месте, передает NUR.KZ.
Поклонники кинозвезды впервые увидели ее маленького сына - Джуринская показала Зейна на руках у няни в Instagram-сторис.
Так совпало, что в день, когда малышу исполнилось 40 дней, они со знаменитой мамой попали в инфекционную больницу. Это не остановило Жанию соблюсти все казахские традиции и провести нужные обряды. Помогли им в этом врачи.
"Сегодня мы заходим в новый этап жизни моего сына. Попросила сама лично, потому что для нас это очень важно. Пусть все плохое останется позади, и мы начнем красивую, яркую, здоровую жизнь моего сына", - рассказала Джуринская.
Маленького Зейна искупали, постригли, а доктора произнесли добрые пожелания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2121132-zhaniya-dzhurinskaya-vpervye-pokazala-syna-i-provela-obryad-yr-ynan-shy-aru-v-infekcionnoy-bolnice/