"Все-таки в 21 веке живем": Байзакова призналась, что не ведет быт, и рассказала о позиции мужа
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Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова призналась в Instagram, что не готовит и не убирается дома, и рассказала, как к этому относится ее супруг, передает NUR.KZ.
Инстадива призналась, что не готовит и не убирается - делает она это только тогда, когда сама пожелает. По ее словам, супруг относится с пониманием.
"Мы все-таки в 21 веке живем. У меня есть мнение, что если девушка не хочет убирать и готовить, то она не должна этого делать. Тем более, что сейчас можно просто заплатить человеку, который все это сделает за тебя, причем намного лучше.
А я лучше потрачу это время на себя, мужа и своих детей. И нет, девочки, любить меня от этого меньше он не станет", - высказалась Байзакова.
Недавно популярная блогерша удивила Казнет заявлением о том, что она не планирует оставлять ничего в наследство своим детям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2120892-vse-taki-v-21-veke-zhivem-bayzakova-priznalas-chto-ne-vedet-byt-i-rasskazala-o-pozicii-muzha/