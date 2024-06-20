"Все-таки в 21 веке живем": Байзакова призналась, что не ведет быт, и рассказала о позиции мужа

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова призналась в Instagram, что не готовит и не убирается дома, и рассказала, как к этому относится ее супруг, передает NUR.KZ.

Инстадива призналась, что не готовит и не убирается - делает она это только тогда, когда сама пожелает. По ее словам, супруг относится с пониманием.

"Мы все-таки в 21 веке живем. У меня есть мнение, что если девушка не хочет убирать и готовить, то она не должна этого делать. Тем более, что сейчас можно просто заплатить человеку, который все это сделает за тебя, причем намного лучше.

А я лучше потрачу это время на себя, мужа и своих детей. И нет, девочки, любить меня от этого меньше он не станет", - высказалась Байзакова.

Недавно популярная блогерша удивила Казнет заявлением о том, что она не планирует оставлять ничего в наследство своим детям.