Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хороший геном": Майя Бекбаева удивила Казнет фото подросших детей

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская журналистка и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлены ее сын и дочь, передает NUR.KZ.

Популярная телеведущая вышла на ужин со своими детьми - сыном и дочерью. Перед приемом пищи Майя, сидящая напротив, решила их сфотографировать на фоне мерцающих лампочек.

"Мои", - коротко подписала публикацию Бекбаева, добавив рядом красное "сердечко".

Подписчики блога Майи отметили, как сильно ее дети похожи на нее.

"Хороший геном, говорю же! Нужно еще пятерых делать", "Цыплята", "Счастья!", "Такие милые", "Счастливой жизни Вам и деткам Вашим", "Тьфу-тьфу", "Пусть их будущее будет светлым", - пожелали они в комментариях.

Недавно дочь Бекбаевой закончила школу - Майя станцевала у нее на выпускном.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119923-horoshiy-genom-mayya-bekbaeva-udivila-kaznet-foto-podrosshih-detey/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.