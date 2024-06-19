"Хороший геном": Майя Бекбаева удивила Казнет фото подросших детей

Казахстанская журналистка и медиаменеджер Майя Бекбаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлены ее сын и дочь, передает NUR.KZ.

Популярная телеведущая вышла на ужин со своими детьми - сыном и дочерью. Перед приемом пищи Майя, сидящая напротив, решила их сфотографировать на фоне мерцающих лампочек.

"Мои", - коротко подписала публикацию Бекбаева, добавив рядом красное "сердечко".

Подписчики блога Майи отметили, как сильно ее дети похожи на нее.

"Хороший геном, говорю же! Нужно еще пятерых делать", "Цыплята", "Счастья!", "Такие милые", "Счастливой жизни Вам и деткам Вашим", "Тьфу-тьфу", "Пусть их будущее будет светлым", - пожелали они в комментариях.

Недавно дочь Бекбаевой закончила школу - Майя станцевала у нее на выпускном.