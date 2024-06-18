"Мерей должна петь на сцене": дочь Макпал Жунусовой поразила Казнет своим голосом

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова показала видео с дочерью Мерей, которая сидя за рулем машины пела, чем восхитила поклонников звездной мамы, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова разместила видео, снятое в салоне авто. За рулем была ее дочь, которая пела. Видно, что у матери и дочери было очень хорошее настроение.

"Мы с Мерей съездили на Медеу. Благодарю Всевышнего за все", - написала певица.

Фанаты Макпал Жунусовой не оставили без внимания ролик и заявили, что Мерей нужно попробовать себя на сцене в качестве артистки.

"Сама певица, сама водитель, сама красавица, чья же это дочь такая?!", "У нее отличный голос, почему она не поет?", "Мерей должна петь на сцене", "Как прекрасно поет, у нее есть голос", "Как она похожа на вас в молодости", - отметили комментаторы в Сети.