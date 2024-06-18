"Мерей должна петь на сцене": дочь Макпал Жунусовой поразила Казнет своим голосом
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Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова показала видео с дочерью Мерей, которая сидя за рулем машины пела, чем восхитила поклонников звездной мамы, передает NUR.KZ.
Макпал Жунусова разместила видео, снятое в салоне авто. За рулем была ее дочь, которая пела. Видно, что у матери и дочери было очень хорошее настроение.
"Мы с Мерей съездили на Медеу. Благодарю Всевышнего за все", - написала певица.
Фанаты Макпал Жунусовой не оставили без внимания ролик и заявили, что Мерей нужно попробовать себя на сцене в качестве артистки.
"Сама певица, сама водитель, сама красавица, чья же это дочь такая?!", "У нее отличный голос, почему она не поет?", "Мерей должна петь на сцене", "Как прекрасно поет, у нее есть голос", "Как она похожа на вас в молодости", - отметили комментаторы в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119344-merey-dolzhna-pet-na-scene-doch-makpal-zhunusovoy-porazila-kaznet-svoim-golosom/