"Навсегда в сердце": Димаш Кудайберген показал детское фото с дедушкой

Димаш Кудайберген почтил память своего дедушки, ушедшего из жизни ровно год назад - народный артист Казахстана выложил в Instagram детское фото с ним, передает NUR.KZ.

Кудайберген Айтбаев, дедушка Димаша, который воспитал казахстанского певца, ушел из жизни ровно год назад - 13 июня. Безутешный артист показал поклонникам фотографию с дедушкой в годовщину его кончины.

"Навсегда в сердце, папа", - подписал публикацию Димаш.

Сторис Димаша Кудайбергена. Скрин: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Напомним, Димаш Кудайберген - старший внук в семье, который вырос на руках у бабушки и дедушки.

В 2019 году Кудайбергену Айтбаеву вручили госнаграду - медаль "Ерен еңбегі үшін" за вклад в культурное и социально-экономическое развитие страны. А годом раньше, в 2018, дедушка и бабушка Димаша отметили золотую свадьбу.