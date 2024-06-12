Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ничего не собираюсь оставлять детям": Байзакова сделала неожиданное заявление и объяснила свое решение

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова показала архивную фотографию со времен, когда она была подростком, и рассказала, кем работала в то время, передает NUR.KZ.

Байзакова поделилась откровением - мама двоих детей не планирует оставлять им наследство. По словам инстадивы, такой позиции она придерживалась всегда.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Причину такого решения блогерша объясняет тем, что она сама была в аналогичной позиции. Айжан также показала фотографии в детском и подростковом возрасте и рассказала, кем работала до того, как приобрела известность в Сети.

"Мои родители мне ничего не оставили. Я не из богатой семьи - всего добилась в финансовом плане я сама. Кем я только ни работала: снималась в рекламах, работала в бутике одежды, продавала помады за 1000 тенге на улице.

И порой было очень сложно, но я старалась и делала все возможное, чтобы заработать лишнюю копейку. Потому что надеяться я могла только на себя", - написала Байзакова.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова с семьей отдохнули на Мальдивах - блогерша восхитила пляжными фото.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116239-nichego-ne-sobirayus-ostavlyat-detyam-bayzakova-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie-i-obyasnila-svoe-reshenie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.