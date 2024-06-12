"Ничего не собираюсь оставлять детям": Байзакова сделала неожиданное заявление и объяснила свое решение

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова показала архивную фотографию со времен, когда она была подростком, и рассказала, кем работала в то время, передает NUR.KZ.

Байзакова поделилась откровением - мама двоих детей не планирует оставлять им наследство. По словам инстадивы, такой позиции она придерживалась всегда.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Причину такого решения блогерша объясняет тем, что она сама была в аналогичной позиции. Айжан также показала фотографии в детском и подростковом возрасте и рассказала, кем работала до того, как приобрела известность в Сети.

"Мои родители мне ничего не оставили. Я не из богатой семьи - всего добилась в финансовом плане я сама. Кем я только ни работала: снималась в рекламах, работала в бутике одежды, продавала помады за 1000 тенге на улице.

И порой было очень сложно, но я старалась и делала все возможное, чтобы заработать лишнюю копейку. Потому что надеяться я могла только на себя", - написала Байзакова.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова с семьей отдохнули на Мальдивах - блогерша восхитила пляжными фото.