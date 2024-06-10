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"Возвращение к своим корням": Давлетяров прилетел в Астану вместе с сыном

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Медиаменеджер Арман Давлетяров прилетел из Москвы в Астану, но на этот раз не один, а с сыном. Он убежден, что поездки на историческую родину позволяют лучше узнать о культуре и традициях народа, передает NUR.KZ.

"Поездки на историческую родину — это возвращение к своим корням. Сегодня я привез своего старшего сына Ясина в Астану, Казахстан, чтобы он еще раз почувствовал силу нашей культуры, традиций и истории. Астана позволяет прикоснуться к богатому наследию наших предков", - рассказал он.

Давлетяров отметил, что его сын, побывав в Казахстане, узнает больше об истории, культуре и традициях народа.

"Эти поездки воспитывают в детях гордость за родину и любовь к своему народу. Путешествуйте с детьми на свои исторические родины, делясь с ними их красотой и значимостью", - заключил он.

"Приветствуем Ясина на исторической родине, земле предков! Достойный сын достойного отца", "Какой вы молодец! А сын будет счастливым - на маму похож", "Ясин увидел степи, кровь, наверное, заиграла", "Как замечательно! Добро пожаловать!" - откликнулись подписчики в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115162-vozvrashchenie-k-svoim-kornyam-davletyarov-priletel-v-astanu-vmeste-s-synom/

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