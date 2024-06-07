"Как оставить эту красоту?": Балжан Бидаш заговорила о переезде из Алматы в Астану
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Казахстанская исполнительница, бывшая солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала несколько фотографий, снятых в Алматы, и подняла вопрос переезда в Астану, передает NUR.KZ.
Балжан Бидаш отправилась на прогулку по вечернему Алматы. Артистка решила перекусить в одном из летних кафе в центре южной столицы и опубликовала селфи в Instagram-сторис.
"В Алматы сегодня идеальная погода", - подписала фото певица.
За селфи последовала фотография вечернего города с видом на горы, густые зеленые деревья и людей, наслаждающихся компанией друг друга. Судя по всему, Балжан задумывается о переезде в столицу.
"Смогу ли я переехать в Астану? Как оставить эту красоту?" - задалась вопросом Бидаш.
Действительно ли Балжан в скором времени планирует сменить место жительства или это просто мысли вслух - пока неизвестно.
Недавно певица опубликовала эффектные фото в ярко-красном наряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114064-kak-ostavit-etu-krasotu-balzhan-bidash-zagovorila-o-pereezde-iz-almaty-v-astanu/