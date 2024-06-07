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"Как оставить эту красоту?": Балжан Бидаш заговорила о переезде из Алматы в Астану

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница, бывшая солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала несколько фотографий, снятых в Алматы, и подняла вопрос переезда в Астану, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш отправилась на прогулку по вечернему Алматы. Артистка решила перекусить в одном из летних кафе в центре южной столицы и опубликовала селфи в Instagram-сторис.

"В Алматы сегодня идеальная погода", - подписала фото певица.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

За селфи последовала фотография вечернего города с видом на горы, густые зеленые деревья и людей, наслаждающихся компанией друг друга. Судя по всему, Балжан задумывается о переезде в столицу.

"Смогу ли я переехать в Астану? Как оставить эту красоту?" - задалась вопросом Бидаш.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Действительно ли Балжан в скором времени планирует сменить место жительства или это просто мысли вслух - пока неизвестно.

Недавно певица опубликовала эффектные фото в ярко-красном наряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114064-kak-ostavit-etu-krasotu-balzhan-bidash-zagovorila-o-pereezde-iz-almaty-v-astanu/

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