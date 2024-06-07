"Как оставить эту красоту?": Балжан Бидаш заговорила о переезде из Алматы в Астану

Казахстанская исполнительница, бывшая солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш опубликовала несколько фотографий, снятых в Алматы, и подняла вопрос переезда в Астану, передает NUR.KZ.

Балжан Бидаш отправилась на прогулку по вечернему Алматы. Артистка решила перекусить в одном из летних кафе в центре южной столицы и опубликовала селфи в Instagram-сторис.

"В Алматы сегодня идеальная погода", - подписала фото певица.

Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

За селфи последовала фотография вечернего города с видом на горы, густые зеленые деревья и людей, наслаждающихся компанией друг друга. Судя по всему, Балжан задумывается о переезде в столицу.

"Смогу ли я переехать в Астану? Как оставить эту красоту?" - задалась вопросом Бидаш.

Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Действительно ли Балжан в скором времени планирует сменить место жительства или это просто мысли вслух - пока неизвестно.

Недавно певица опубликовала эффектные фото в ярко-красном наряде.