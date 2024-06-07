"Имена редкие и красивые, как их хозяйки": Акерке Буркитбай показала сестер на редком видео
Опубликовано:
Казахстанская певица и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала редкое семейное видео, на котором показала трех родных сестер, передает NUR.KZ.
Супруга Али Окапова сняла трогательное видео с родными сестрами. Одна за одной, они клали головы друг на друга, демонстрируя тем самым свои лица крупным планом и широко улыбаясь.
"Дочери Пахамана - Акерке, Акиыс, Акбобек, Акторгын", - подписала публикацию Буркитбай.
Подписчиков артистки восхитила не только красота девушек, но и нетривиальность их имен.
"Очень красивые сестры", "Какие имена редкие и красивые, как и их хозяйки", "Ваши младшие невероятно красивы", "Огонь, такие нежные и красивые девушки", "Ваш папа - традиционный певец, вот и имена дал по названию традиционных казахских песен. Настоящее уважение к искусству", "Имена особенные, по-настоящему казахские", "Все такие особенные", - написали в комментариях под видео.
Накануне Акерке Буркитбай удивила поклонников фотосессией в стиле нуар.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2113653-imena-redkie-i-krasivye-kak-ih-hozyayki-akerke-burkitbay-pokazala-sester-na-redkom-video/