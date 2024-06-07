"Имена редкие и красивые, как их хозяйки": Акерке Буркитбай показала сестер на редком видео

Казахстанская певица и кобызистка, солистка группы "Assyl" Акерке Буркитбай опубликовала редкое семейное видео, на котором показала трех родных сестер, передает NUR.KZ.

Супруга Али Окапова сняла трогательное видео с родными сестрами. Одна за одной, они клали головы друг на друга, демонстрируя тем самым свои лица крупным планом и широко улыбаясь.

"Дочери Пахамана - Акерке, Акиыс, Акбобек, Акторгын", - подписала публикацию Буркитбай.

Подписчиков артистки восхитила не только красота девушек, но и нетривиальность их имен.

"Очень красивые сестры", "Какие имена редкие и красивые, как и их хозяйки", "Ваши младшие невероятно красивы", "Огонь, такие нежные и красивые девушки", "Ваш папа - традиционный певец, вот и имена дал по названию традиционных казахских песен. Настоящее уважение к искусству", "Имена особенные, по-настоящему казахские", "Все такие особенные", - написали в комментариях под видео.

Накануне Акерке Буркитбай удивила поклонников фотосессией в стиле нуар.