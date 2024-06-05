"Разве время не пришло?": Жулдыз Абдукаримова о нехватке современного казахского кино для детей

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала пост в Instagram, в котором порассуждала о казахской литературе и кинематографе, передает NUR.KZ.

Актриса и мама четверых детей рассказала, что недавно сводила детей в книжный магазин. Они договорились приобрести романы, прозы и фантастику на казахском языке, однако, по словам Абдукаримовой, столкнулись с одной проблемой.

"Большинство произведений на казахском языке посвящены степям, пастбищам, кочевому образу жизни и войне. Однако ребенок, родившийся и выросший в городе, хочет прочитать о галактике, искусственном интеллекте, мире матрицы", - поделилась мнением Жулдыз.

Мысль актрисы была в том, что городским детям, кроме классики, хочется читать на родном языке о тех вещах, которые им близки и понятны.

"Например, почему мы не можем возвысить Алдар Косе до уровня Шерлока Холмса? Не в той же форме, конечно, но сделать его смышленным и современным? Не пора ли нашей литературе считаться с реалиями современного мира?

Почему литературные персонажи не могут стать героями кино и мультфильмов? Почему они все еще ездят на лошади и скачут по пастбищам? Разве не пришло время нашим героям задуматься о новых временах?" - задалась вопросом Абдукаримова.

Недавно Жулдыз Абдукаримова сфотографировалась в свадебном наряде и дала совет девушкам, у которых не было тоя.