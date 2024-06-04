"Добро пожаловать": Динара Сатжан показала солнечные фото из Узбекистана

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан улетела в столицу Узбекистана - она показала фотографии с экскурсии по Ташкенту и поделилась местными историями, передает NUR.KZ.

Экскурсия Сатжан по Ташкенту началась с узбекской махалли - это кварталы, которые на протяжении веков хранят традиции узбекского народа. Телеведущая рассказала, что люди в махаллях вместе отмечают праздники, делят горе и вместе решают накопившиеся проблемы. Во все времена махаллями руководили уважаемые люди - аксакалы и старейшины.

"По сути, это уникальный узбекский институт, который учит правильным взаимоотношениям между соседями и уважению к старшему поколению. Сейчас махалли в Ташкенте окружены высотными зданиями. И даже переезжая из частных домов в красивые новостройки, современные узбеки продолжают быть членами своей махалли и также собираются в чайхане на гап (традиционная неформальная форма времяпрепровождения у узбеков - прим. ред.).

Кстати, мы с подругами тоже собираемся на гап. Как-нибудь расскажу", - написала Сатжан.

Поклонники поприветствовали телеведущую в столице Узбекистана.

"Добро пожаловать!", "Очень приятно видеть Вас в родном городе, обожаю Вас", "Мой родной Ташкент", "Удачи Вам, Динара", "Все так красиво", "Хорошего отдыха", - написали фолловеры.

Недавно Динара Сатжан впечатлила стильным образом.