Давлетяров прилетел в Астану и продемонстрировал знание казахского языка

Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров прилетел в Астану из Москвы и обратился к своим подписчикам в соцсети на казахском языке, передает NUR.KZ.

Давлетяров не только записал видеообращение к подписчикам на казахском языке, но и написал пост. Он поздравил всех со священной пятницей и поинтересовался, как идут дела у пользователей соцсети.

"Как вам мой казахский? Уже лучше? Уделите мне время, но только не ругайте меня", - отметил он.

"О, да вы прекрасно разговариваете на казахском! Я тоже не совсем хорошо владею им, хотя всю жизнь живу в Казахстане, а Арман - за пределами родины. Горжусь вами!", "Вы такой хороший человек, излучаете свет", "Я тоже учу казахский", "Арман, вы большой молодец. Зов крови проснулся в вас. Стало больше постов на казахском языке, в национальной одежде. Можно вывести человека из Казахстана, но Казахстан из человека не убрать", - поддержали его подписчики.