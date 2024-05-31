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Давлетяров прилетел в Астану и продемонстрировал знание казахского языка

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров прилетел в Астану из Москвы и обратился к своим подписчикам в соцсети на казахском языке, передает NUR.KZ.

Давлетяров не только записал видеообращение к подписчикам на казахском языке, но и написал пост. Он поздравил всех со священной пятницей и поинтересовался, как идут дела у пользователей соцсети.

"Как вам мой казахский? Уже лучше? Уделите мне время, но только не ругайте меня", - отметил он.

"О, да вы прекрасно разговариваете на казахском! Я тоже не совсем хорошо владею им, хотя всю жизнь живу в Казахстане, а Арман - за пределами родины. Горжусь вами!", "Вы такой хороший человек, излучаете свет", "Я тоже учу казахский", "Арман, вы большой молодец. Зов крови проснулся в вас. Стало больше постов на казахском языке, в национальной одежде. Можно вывести человека из Казахстана, но Казахстан из человека не убрать", - поддержали его подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2110311-davletyarov-priletel-v-astanu-i-prodemonstriroval-znanie-kazahskogo-yazyka/

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