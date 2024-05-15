"Что с нашим обществом?": Жазира Байрбекова выразила негодование в соцсети
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Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, где возмутилась сообщениями, которые поступают к ней от некоторых подписчиков, передает NUR.KZ.
45-летняя артистка выразила негодование в соцсети. Байрбекову возмутило то, насколько сильно в последнее время участились поступающие к ней сообщения касательно рекламы сбора денег в Интернете.
"Увеличилось количество таких вопросов, как: "Сколько Вы берете за сбор денег?" или "Сколько стоит опубликовать у Вас на странице сторис или пост с рекламой сбора денег от населения на лечение больного ребенка?". Что происходит с нашим обществом?" - возмущенно спросила Жазира.
Подписчики блога исполнительницы тоже были неприятно удивлены такой тенденцией.
"Страшно, стыд какой", "И за такое деньги берут, что ли?", "Я тоже этого не понимаю, мир меня пугает", - отметили в комментариях под публикацией.
Недавно Жазира Байрбекова пригрозила судом тем, кто пишет и распространяет фейки о ней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2100839-chto-s-nashim-obshchestvom-zhazira-bayrbekova-vyrazila-negodovanie-v-socseti/