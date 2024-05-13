"Яблоко от яблони недалеко падает": Дженнифер Лопес растрогала Сеть детским фото с матерью

55-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала ряд фотографий со своей мамой Гваделупе - она посвятила ей трогательный пост в честь Дня матери, передает NUR.KZ.

"Поздравляю мою мамочку с Днем матери. С годами я все больше осознаю, что ты пожертвовала собой и своими мечтами, чтобы дать нам возможность и силы жить своей собственной жизнью. Я люблю тебя и принимаю тебя такой, какая ты есть.

Я ценю все песни, которые ты пела, танцы в гостиной и все твои истории, где я цеплялась за каждое слово, а потом плакала от смеха над тем, как ты их рассказывала.

Твоя стойкость и бесстрашие живет во мне, и я бесконечно благодарна как за прекрасные времена, так и за трудные. Они составляют нашу жизнь и наши отношения, и я бы это ни на что не променяла. Люблю", - обратилась к матери американская звезда.

Поклонники и коллеги Дженнифер присоединились к поздравлениям.

"Твоя мама - лучшая! Поздравляю", "Яблоко от яблони недалеко падает", "Так красиво! Люблю вас обеих", - гласят комментарии.