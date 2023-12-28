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Популярная телеведущая впервые показала 5-летнего сына необычным способом (видео)

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Ирена Понарошку
Ирена Понарошку. Фото: instagram.com/irenaponaroshku

Ирена Понарошку впервые показала миру своего младшего сына. Телеведущая выбрала для этого необычный способ - она взяла интервью у 5-летнего Теодора, передает NUR.KZ.

"Встречайте: мое счастье, моя радость, мой Тео", - так Понарошку подписала видеоролик, в котором более двух миллионов подписчиков телеведущей впервые увидели, как выглядит ее младший сын.

В духе своей профессиональной деятельности, звезда музыкальных телеканалов взяла у 5-летнего Теодора интервью. Ирена спросила, почему его не было в ее соцсетях, на что сам Тео ответил, что был на выходных. "А не потому, что мы боялись, что вы его сглазите", — пошутила Понарошку.

Ирена Понарошку (настоящее имя - Ирина Филиппова) — телеведущая, которая сотрудничала с множеством развлекательных каналов на российском телевидении. Телезрителям знакома по популярным в нулевых программам на MTV - "12 злобных зрителей" и "Русская десятка".

В последнее время занимается блогингом, является колумнистом ряда известных изданий.

В браке с первым мужем - российским диджеем List - родила двоих детей 12-летнего Серафима и 5-летнего Теодора. В сентябре 2023 года Понарошку тайно вышла замуж за бизнесмена Руслана Годизова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053060-populyarnaya-televeduschaya-vpervye-pokazala-5-letnego-syna-neobychnym-sposobom-video/

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