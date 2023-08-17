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"Соскучился по тоям": Торегали Тореали запечатлелся в кругу фанатов на торжестве (видео)

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Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали признался своим подписчикам в соцсети, что соскучился по тоям, и разместил видео с торжества, на которое был приглашен, передает NUR.KZ.

В ленте Торегали разместил видео, на котором запечатлен поющим на тое. На кадрах видно, что желающих сфотографироваться с артистом немало. Певец отметил, что скучал по зрителям.

"Соскучился по вам и тоям в палатках", - написал он.

"Что бы ни говорили, но с Торешом никто не сравнится из певцов", "Тореш, люди любят тебя, они скучали", "Как он ходит так, как ни в чем не бывало?", "Ничего страшного, с парнями всякое случается", "Как же ты фотаешься без прав?" - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения.

Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет. Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали. Он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу. Недавно певец впервые после ареста опубликовал пост в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032898-soskuchilsya-po-toyam-toregali-toreali-zapechatlelsya-v-krugu-fanatov-na-torzhestve-video/

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