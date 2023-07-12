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Примерившая эффектное платье жена Кайрата Нуртаса заинтриговала новым постом в соцсети

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова очаровала своих фанатов в соцсети, появившись в эффектном платье на одно плечо. Но некоторых больше привлекло не фото, а ее пост, передает NUR.KZ.

На фото Жулдыз запечатлелась в нежно-розовом платье на одно плечо. Подписчики не поскупились на комплименты в адрес актрисы. Ну а некоторым показалось, что Жулдыз сильно похудела.

"Настоящая казахская красавица, все ей к лицу, что ни наденет", "Как всегда, супер, красавица", "Королева Жулдыз", "Как она похудела", - написали пользователи соцсети.

Однако внимание некоторых больше привлек пост актрисы, а не ее наряд и внешность. Жулдыз сопроводила свое новое фото стихотворением Мукагали Макатаева о тяготах судьбы. И пользователей соцсети это заставило насторожиться,

"Что опять случилось?", "Чужая судьба нам неизвестна", "Все пройдет", "Не знаю, может, мне кажется, но как будто вы что-то хотите кому-то доказать", "Жулдыз, всегда видно, когда вы обижаетесь на супруга, еще и пост такой у вас", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028306-primerivshaya-effektnoe-plate-zhena-kayrata-nurtasa-zaintrigovala-novym-postom-v-sotsseti/

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