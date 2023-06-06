"Была бы у нас такая келин": Гульзира Айдарбекова заинтересовала Казнет видео с сыном и невесткой

Гульзира Айдарбекова с невесткой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова показала в Instagram видео с участием среднего сына и келин. Фанаты умилились тому, как хорошо ладят свекровь и невестка, передает NUR.KZ.

На постановочном видео Айгерим и Аян ссорятся, свекровь и свекор принимают сторону невестки и беседуют с сыном. Аян после разговора с родителями признает свою вину и мирится с женой.

"Айгерим захотела снять такое видео, чтобы все было, как в жизни. Все мы, конечно же, переживаем за судьбу своих детей, хотим, чтобы наши внуки жили счастливо со своими родителями и делаем все возможное для этого. Пусть Всевышний всем вам даст счастливую семейную жизнь", - написала Гульзира.

"Айгерим и платок не снимает, очень скромная, знает свои обязанности келин", "Вашим невесткам очень повезло", "Даже если вы просто ролик снимаете, это очень полезно. Родителям нужно, чтобы дети, снохи, внуки были здоровы, счастливы и жили дружно", "Была бы и у нас такая келин, как Айгерим", - отметили подписчики под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023597-byla-by-u-nas-takaya-kelin-gulzira-aydarbekova-zainteresovala-kaznet-video-s-synom-i-nevestkoy/