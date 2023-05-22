"По непонятным причинам": Байзакова рассказала, что маме и сыну отказали в визе в США

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова рассказала в Instagram, что планировала отправить маму и сына в Америку, однако в выдаче визы им отказали, передает NUR.KZ.

"Хотела отправить маму с Аланом в Америку, потому что я сама побывала в Англии, в Японии без них и пообещала им. Записала их, сегодня мы там час торчали. Им отказали по непонятным причинам", - рассказала она.

Блогер отметила, что ее сын сильно расстроился, потому что очень хотел увидеть Диснейленд.

"Он уже думал, что сегодня улетит туда, ему лишь бы куда-нибудь улететь. Зря еще час сидели, зря заплатили деньги, потому что, как вы знаете, консульский сбор не возвращается. Ну ладно. Придется лететь в Париж", - заключила она.

Напомним, недавно Айжан Байзакова высказалась о первом браке мужа, заявив, что не стоит ворошить прошлое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021542-po-neponyatnym-prichinam-bayzakova-rasskazala-chto-mame-i-synu-otkazali-v-vize-v-ssha/