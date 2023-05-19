"Поплачу немного и дальше": певица Ханна рассказала, как она преуспевает в делах

Певица Ханна с супругом и дочерью. Фото: instagram.com/offi_hanna

Российская певица Ханна поведала поклонникам, как ей удается все успевать, а также поделилась в Instagram теплыми семейными фотографиями, передает NUR.KZ.

В феврале этого года исполнительница хитов "Омар Хайям" и "Французский поцелуй" во второй раз стала мамой. Ханна на своей странице в соцсети опубликовала семейные кадры с мужем и дочерьми и поведала, что семья для нее является самым главным в жизни.

"Не верится, что я мама двоих деток, две невероятные и такие разные девочки, любящий муж, с которым мы просто как две половинки одного целого. Для меня семья – это самое главное и важное в жизни. Самая большая мотивация, вдохновение, источник огромной любви и радости", - рассказала певица.

Певица скрывает имя младшей дочери, объясняя это тем, что хочет представить девочку красиво и незабываемо.

"Я уже много раз говорила, что хочу показать имя красиво и незабываемо. Поэтому подождите немножко", - сообщила артистка.

Не все фолловеры оценили интригу вокруг имени малышки.

"Очень нравится эта семья! Но зачем из всего делать такую интригу. Понимаю, лицо не показывать, чтоб не сглазили, но имя", "Думаю, что имя точно не простое, а замудреное, не как у всех, иначе это будет не Ханна", - прокомментировали подписчики.

Анна (настоящее имя певицы - прим. ред.) также рассказала, как ей удается все успевать.

"Устаю, конечно, иногда даже срываюсь. Поплачу немного и дальше с пониманием, что хочу реализовать все, что в моей голове. Цели и мечты меня максимально стимулируют даже в самые тяжелые моменты", - призналась она.

Stories Ханны. Скрин: instagram.com/offi_hanna

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021215-poplachu-nemnogo-i-dalshe-pevitsa-hanna-rasskazala-kak-ona-preuspevaet-v-delah/