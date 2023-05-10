"Было сложно во всех смыслах": Динара Сатжан рассказала, как привыкала к Астане после переезда из Алматы

Динара Сатжан. Фото : instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан на своей странице в Instagram призналась в любви столице и поведала о непростом периоде после переезда в Астану, передает NUR.KZ.

Телеведущая рассказала, что 16 лет назад, оставив семью в Алматы, она переехала в столицу и долго не могла привыкнуть к смене обстановки.

"Помню как 16 лет назад, переехав в Астану, писала аффирмации: "Я люблю этот город. Мне он нравится. Я люблю Астану". Листы с надписями окружали меня повсюду: на рабочем компьютере, дома", - сказала она.

По словам Динары, первый год жизни в новом городе оказался сложным для нее. Только работа помогала ей отвлечься и привыкнуть

"Первый год в столице был сложным во всех смыслах. Семья с сыном в Алматы. Здесь только родственники. Но спасало, знаете что? Работа. Эфиры. Новостные сюжеты. Я приходила в редакцию в 9 утра и уходила в 11 ночи", - поделилась журналистка.

Телеведущая призналась в любви столице, сказав, что сейчас для нее это самый любимый город, который дает ей энергию и желание творить.

"Сейчас это мой самый любимый город. Он, конечно, с характером и любит "проверять" на прочность. Но зато дает столько энергии, заряда и тонуса. Хочется все время что-то делать и творить!" - поведала Динара.

Ранее Динара Сатжан высказалась о своем заработке и рассказала о личной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019886-bylo-slozhno-vo-vseh-smyslah-dinara-satzhan-rasskazala-kak-privykala-k-astane-posle-pereezda-iz-almaty/