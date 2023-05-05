"Я решила, что мне надо быть сильной": Анеля Кенжибекова о предательстве и испытаниях

Анеля Кенжибекова. Фото: instagram.com/kenjebekovaa

Блогер-миллионник Анеля Кенжибекова ответила на вопросы о личной жизни в программе Taboo. Девушка рассказала о том, как научилась зарабатывать деньги, как пережила болезнь родителей, а также предательство парня и близкой подруги.

Анара Батырхан спросила у блогера, правда ли то, что говорят люди об ней, что она из богатой семьи.

"Да, слава Богу. Не могу сказать, что это не так. Я единственная в семье, баловница. Но я не могу сказать о себе, что я чересчур избалованная и испорченная девушка. Деньги у родителей я не просила еще с детства, даже на билет в кино у меня всегда были деньги.

Я участвовала в танцевальном коллективе, у нас был ансамбль, были концерты. Ходила на курсы телеведущих и дополнительно давала уроки тоже. Было много мест, где я зарабатывала.

Собирала деньги, купила себе телефон. Как поступила в университет, работала моделью. Но самый первый большой заработок я получила в 15 лет, когда снялась в сериале", - рассказала блогер.

Анеля призналась, что родители ее любили, но воспитывали в строгости.

"Многие думают, что за трудности она видела в жизни? Единственный ребенок в семье, что может быть у нее сложного? Но идеального ничего нет, у каждого человека есть проблемы. Когда я училась в 7 классе, мне было где-то 12-13 лет, тогда сильно заболела моя мама.

Мне объяснили, что это заболевание не лечится, но я не подозревала и не знала, что это за болезнь. Маму увезли на срочную операцию. Спрашивала у папы, но он тоже ничего не говорил, успокаивал только, что все нормально. Но я чувствовала, что в семье происходила какая-то паника", - поведала она.

Анеля все же узнала, что у ее мамы был рак. А после заболел и отец.

"Маме удалили щитовидку, сейчас она принимает лекарства, но все, слава Богу, хорошо. Когда маму выписали и она не могла есть, я сильно плакала, у меня была депрессия.

Когда я сдавала ЕНТ в 11 классе, мой папа сильно заболел, это случилось сразу после смерти дедушки - папиного отца, отец не мог ходить, у него тоже оказался рак. Нам сказали, что уже третья стадия. У нас даже был момент, когда он уже прощался с нами.

Тогда я решила, что мне надо быть сильной, во что бы то ни стало поступить на грант, чтобы родителям не было тяжело. Мы пережили сложный период, отец получал химиотерапию, передвигался с тростью, у него сильно отекали ноги, мы все это преодолели.

Тогда я мечтала, что повезу родителей в Мекку, как только папе станет лучше. Моя мечта сбылась", - призналась девушка.

Она рассказала также, что пережила предательство, когда ей было 17 лет.

"У меня была еще чистая юношеская влюбленность, он был старше меня на 2 года. Еще у меня была близкая подруга, мы дружили с ней с детства. Они меня вместе предали.

Я тогда была за границей, они не подавали вида, почти год я не знала об этом. Слухи до меня доходили, но я отмахивалась и не хотела в это верить. А потом мне показали их фото. Ну вот так.

После этого я перестала верить людям. Предательство я не могу простить, обиду, правда, долго не держу. Зачем это надо? Человек же после такого может заболеть. Я отпускаю и доверяю все Богу", - рассказала она.

Напомним, блогер-миллионник Анеля Кенжибекова месяц назад с размахом отметила 21-летие в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019587-ya-reshila-chto-mne-nado-byt-silnoy-anelya-kenzhibekova-o-predatelstve-i-ispytaniyah/